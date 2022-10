Incidente in via Perez, scontro scooter-auto: due feriti, danneggiati tre mezzi in sosta

Due i mezzi in movimento coinvolti, tre quelli in sosta danneggiati e due feriti. Un incidente si è verificato la scorsa notte in via Perez, nella zona di via Oreto. A scontrarsi sono stati un Piaggio Beverly, in sella al quale c'erano due ragazzi, e una Lancia Ypsilon guidata da un ventenne. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e il personale dell'Infortunistica dei vigili urbani.

Secondo una prima ricostruzione uno dei mezzi stava percorrendo via Perez quando è avvenuto lo scontro all'incrocio con via Gaspare Palermo. Dopo l'impatto si è innescata una violenta carambola ed entrambi i mezzi hanno urtato altre tre macchine parcheggiate. A causa dell'incidente è stato abbattuto anche un palo della segnaletica che dovrà essere sostituito. Da chiarire l'esatta dinamica e le responsabilità delle parti.

I sanitari del 118 sono arrivati a bordo delle ambulanze con le quali hanno portato i due giovani dello scooter - A. M. e F. P., entrambi diciannovenni - al pronto soccorso. Il primo è stato accompagnato al Buccheri La Ferla mentre l'amico è stato condotto nell'area d'emergenza del Policlinico. I due hanno riportato alcuni traumi ed escoriazioni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Illeso invece il conducente della Ypsilon.

Un altro incidente si è verificato all'alba di oggi all'Arenella. Secondo quanto ricostruito un ragazzo di 22 anni stava percorrendo via Papa Sergio I quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e urtato quattro macchine in sosta. Il giovane automobilista sarebbe scappato prima di essere rintracciato dai vigili urbani: per lui 300 euro di sanzione e -4 punti dalla patente.