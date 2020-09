Incidente all'Arenella, scontro tra due scooter: 38enne in prognosi riservata

E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'ennesimo incidente stradale in città. Due scooter si sono scontrati frontalmente, per cause ancora in via di accertamento, all'incrocio tra via Papa Sergio I e via Gregorio Magno, all'Arenella. E' successo poco dopo le 23 di ieri sera. Uno dei due conducenti - un uomo di 38 anni (M.S. le sue iniziali) - è rimasto gravemente ferito: soccorso dal 118, è stato portato in ospedale. Adesso è ricoverato a Villa Sofia in prognosi riservata.

L'altro motociclista, si tratta di un 27enne (M.F. le sue iniziali), e il passeggero (di cui non si conosce l'età) hanno invece riportato ferite più lievi. Sull'episodio indagano gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale. Nella carambola innescata dall'incidente coinvolta pure una vettura in sosta.