Arenella, urta quattro auto in sosta e scappa: rintracciato e multato

Avrebbe perso il controllo dell'auto e si sarebbe schiantato contro quattro macchine parcheggiate. Invece di fermarsi, però, sarebbe scappato sperando - invano - di farla franca. Un ragazzo di 22 anni, C. T. le sue iniziali, è stato rintracciato all'alba dalla polizia municipale e sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada per gli automobilisti che fuggono dopo aver provocato danni alle cose.

Secondo quanto ricostruito erano all'incirca le 6 quando il giovane avrebbe urtato quattro auto in sosta all'altezza di via Cardinale Lavitrano. Il violento impatto ha svegliato numerosi residenti che si sono affacciati per capire cosa fosse successo. Pochi secondi dopo l'automobilista si era già allontanato, ma per sua sfortuna qualcuno era riuscito a vedere il modello dell'auto e parte della targa.

Grazie a queste informazioni gli agenti dell'Infortunistica sono riusciti a rintracciare il mezzo non lontano dal punto in cui era avvenuto l'incidente, hanno identificato il ventiduenne e lo hanno multato. Per lui, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 189 del Cds, comma 1 e comma 5, sono arrivate una sanzione da 300 euro e la decurtazione di 4 punti dalla patente.

Poche ore prima, intorno alle 2, si era verificato un altro incidente all'incrocio tra via Perez e via Gaspare Palermo. A scontrarsi un Piaggio Beverly, con a bordo due amici diciannovenni, e una Lancia Ypsilon guidata da un ventenne. Uno dei due conducenti non avrebbe dato la precedenza, innescando una violenta carambola in cui sono rimaste danneggiate altre tre macchine.