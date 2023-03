Incidente in via Palmerino, si scontra con un mezzo in sosta e si ribalta con l'auto

Si scontra contro un'altra auto e si ribalta. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio in via Palmerino. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda di colore giallo, una ragazza di 23 anni. Secondo una prima ricostruzione la giovane automobilista, nel tentativo di scansare una Smart in sosta, avrebbe urtato il mezzo per poi ribaltarsi e terminare la corsa su un fianco.

Immediati i soccorsi di alcuni passanti che hanno aiutato la ragazza (A. C. le iniziali) a uscire dall'abitacolo, poi portato nuovamente sulle quattro ruote. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Per la 23enne fortunatamente solo tanta paura e qualche lieve escoriazione.