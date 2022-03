Incidente in via dell’Orsa minore, scontro tra auto-scooter: ferito un diciassettenne

Uno scontro auto-scooter, una donna investita e una macchina finita contro il Cancello Giusino, nel cuore della Favorita. Sono tre degli incidenti registrati a Palermo in meno di 24 ore. L’ultimo ieri in via dell’Orsa minore dove i sanitari del 118 hanno soccorso un diciassettenne poi portato in ospedale per accertamenti. Il giovane si trovava alla guida di un Honda Sh che, per cause ancora da accertare, è entrato in rotta di collisione con la Lancia Delta guidata da un uomo di 61 anni.

Sull’episodio indaga la polizia municipale che intorno alle 9.30 di ieri ha rilevato un altro incidente in via Sammartino, all’altezza di piazza Amendola. Alla centrale operativa sono arrivate alcune segnalazioni per una 65enne che era stata travolta, mentre attraversava, da qualcuno che si era allontanato senza prestarle soccorso. Al vaglio le immagini di alcune telecamere che potrebbero chiarire la dinamica e fornire elementi utili agli investigatori per rintracciare il responsabile. La donna è stata portata con un'ambulanza a Villa Sofia dov'è entrata in codice giallo.

Il terzo incidente è avvenuto in viale Margherita di Savoia, nella carreggiata che attraversa il Parco della Favorita in direzione Palermo. A riferirlo sono stati alcuni testimoni che hanno visto un’auto di traverso all’altezza del Cancello Giusino. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso, costringendo gli automobilisti a imboccare via Salvatore Bosio per superare l'incidente e raggiungere il resto della città. I vigili, ricevute alcune telefonate, sono intervenuti ma la macchina coinvolta, nonostante gli ingenti danni, era stata già rimossa.