"E' fuggito dopo aver travolto una moto in via Oreto", automobilista rintracciato e denunciato

Un ragazzo di 26 anni dovrà rispondere di omissione di soccorso dopo l'incidente avvenuto alcuni giorni fa all'incrocio tra via Oreto e via dell'Orsa Minore. La polizia municipale è risalita alla sua identità grazie ad alcuni frammenti di plastica persi nell'impatto, ai testimoni e alle immagini delle telecamere installate in zona