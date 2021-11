Via Oreto, sconto fra un’auto e uno scooter: ferito un quarantenne

Quarantenne in ospedale lo scontro fra un’auto e uno scooter. Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, in via Oreto, quasi all’incrocio con via Buonriposo. Coinvolti un Piaggio Beverly e una Fiat 600. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del mezzo a due ruote, I.P., soccorso dai sanitari del 118 e portato con un’ambulanza al Policlinico.

Il conducente del mezzo a due ruote, entrato in codice rosso, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti al termine dei quali i medici hanno escluso la riserva sulla vita. Illeso invece il 75enne che guidava l'utilitaria. Dopo l’incidente, che ha mandato il traffico in tilt per quasi un’ora, sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi nel tentativo di chiarire la dinamica.