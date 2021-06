Incidente nella notte in via Oreto, scontro tra auto e scooter: morto 31enne

Incidente mortale nella notte in via Oreto. A perdere la vita Gaetano Lo Verso, 31 anni, arrivato già in arresto cardiaco all'ospedale Civico dove poi è deceduto. La vittima viaggiava a bordo di uno scooter, insieme a un altro passeggero, ventenne, trasferito in ambulanza al Buccheri La Ferla.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo, un Yamaha T-Max, si stava dirigendo verso viale Regione quando si è scontrato con una Fiat 500, verso mezzanotte, all'altezza della pizzeria Gabibbo. Ferito anche il conducente dell'auto, 28 anni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale per cercare di ricostruire la dinamica e le cause dell'impatto fatale. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.