Incidente in via Oreto, si ribalta alla guida di un'Opel Corsa

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi nell'ultimo tratto di via Oreto. Un uomo alla guida di un'Opel Corsa - che procedeva nella direzione della stazione centrale - per cause ancora da accertare si è ribaltato all'altezza di via Vincenzo Errante dopo avere urtato un'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'uomo è stato soccorso sul posto. E' successo intorno alle 19. Il traffico nella zona è andato in tilt. La strada è stata temporaneamente bloccata: i vigili hanno infatti chiuso il tratto tra via Errante e la stazione centrale. Le condizioni dell'uomo non destano comunque preoccupazioni.