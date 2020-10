Incidente in via Notarbartolo, scontro auto-scooter: ferito un bambino di 7 anni

Si scontrano un'auto e uno scooter e alla fine a rimetterci è un bambino che stava attraversando la strada insieme al padre. È successo stamattina in via Notarbartolo poco dopo le 8, all'altezza dell'incrocio con via Libertà. Il piccolo, di 7 anni, è stato soccorso e portato con un'ambulanza all'Ospedale dei bambini prima di essere trasferito nel reparto di Ortopedia pediatrica del Cervello per la frattura di una tibia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi.

Un altro incidente è avvenuto alla stessa ora in viale Strasburgo, all'altezza del cinema Cityplex Metropolitan. Secondo una prima ricostruzione due anziani, il 74enne A.T. e l'83enne M.D., sono stati travolti da uno scooter mentre attraversavano la strada. Alla guida del mezzo, un Kymco People, c'era un ragazzo di 21 anni. Dopo le prime cure i sanitari del 118 hanno portato i due feriti al pronto soccorso di Villa Sofia. Nonostante il violento impatto le condizioni dei due non sarebbero gravi. Indaga l'Infortunistica della polizia municipale.