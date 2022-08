Due auto si scontrano all'incrocio, chiusa via Mattarella

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio all'incrocio fra via Costantino Nigra e via Piersanti Mattarella. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una Hyundai Accent e una Mercedes Cla 220.

La prima auto è rimasta al centro della strada riportando gravi danni nella parte anteriore, la seconda vettura ha finito la propria corsa su dei cartelloni pubblicitari. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.



L'impatto è avvenuto in prossimità di un incrocio regolato da un semaforo. Resta da stabilire se uno dei due conducenti non abbia rispettato la segnaletica luminosa. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia municipale, via Piersanti Mattarella è stata chiusa per condurre i rilievi. Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale, anche una ditta per il ripristino della sicurezza stradale.