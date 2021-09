Incidente in via Messina Montagne, scontro auto-scooter: morto un ragazzo di 17 anni

Si allunga la scia di sangue sulle strade palermitane. Un incidente mortale si è verificato la notte scorsa, poco prima dell’una, in via Messina Montagne, all’altezza del civico 10, non lontano dalla rotonda che si trova davanti al mercato ortofrutticolo di Villabate. A perdere la vita è stato uno dei ragazzi che viaggiavano a bordo di un Piaggio Zip, Salvatore Serio, diciassettenne residente a Villabate. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi coinvolti - lo scooter e una Nissan Note guidata da un 43enne (R.G. le iniziali) - si sono scontrati frontalmente vicino a un distributore di benzina. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto. Serio è stato portato prima al Buccheri la Ferla e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia. I medici sono intervenuti d'urgenza ma il cuore del diciassettenne, a causa delle delicate lesioni vascolari riportate, si è spento definitivamente mentre si trovava in sala operatoria.

L'amico del diciassettene, il quindicenne R.A., è stato invece soccorso e portato all'ospedale Policlinico: le sue condizioni non destrerebbero preoccupazioni. La polizia municipale ha eseguito i rilievi stradali nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità di una delle parti. Al vaglio anche le riprese di alcune telecamere di sicurezza installate nella zona e che potrebbero aver ripreso la scena, fornendo un supporto alle indagini dell'Infortunistica. Richiesti alcol e drug test per i conducenti dei due mezzi.

Appena ieri era stata registrata un'altra vittima dopo lo scontro tra un camione e un'auto lungo la statale 113, nel tratto compreso tra Bagheria e Santa Flavia. La vittima è Antonino Palazzotto, 35enne residente a Bagheria, deceduto sul colpo a causa del violento impatto. Per estrarlo dalle lamiere accartocciate della sua Ford Focus è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118. Nonostante le manovre tentate per rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.