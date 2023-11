Incidente in via Messina Montagne, si schianta contro un palo e resta incastrato nell'auto

Settantenne si schianta con l'auto contro un palo dell'illuminazione. Un incidente si è verificato stamattina in via Messina Montagne dove un uomo alla guida di un'Alfa Romeo 156 è stato soccorso e portato in ospedale al Policlinico a bordo di un'ambulanza. Ad estrarlo dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato sono stati i vigili del fuoco che hanno dovuto piegare le lamiere della macchina per liberarlo. Ancora da chiarire la dinamica e l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi

L'allarme è stato lanciato da un poliziotto che, passando da lì per raggiungere il posto di lavoro, ha visto la scena e si è accorto che il settantenne era bloccato dentro l'auto che rischiava di prendere fuoco. L'agente ha quindi chiamato il 112 e chiesto l'intervento dei soccorritori. Successivamente sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire i contorni della vicenda.

Il settantenne, entrato al Policlinico in codice giallo, è stato sottoposto agli accertamenti che avrebbero evidenziato una serie di traumi, nessuno dei quali grave fortunatamente. I familiari dell'automobilista, arrivati in ospedale, hanno voluto ringraziare l'agente intervenuto per soccorrerlo e portarlo in salvo.