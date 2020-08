Incidente all'alba in via Messina Marine, scontro auto-scooter: gravi due uomini

E' di due feriti gravi il bilancio dello schianto avvento questa mattina all'alba in via Messina Marine tra uno scooter e un'auto. E' successo nella zona di Acqua dei Corsari, all'altezza del bar del Bivio, intorno alle 6.30. A scontrarsi - per cause ancora da accertare - sono stati due uomini che erano in sella al loro Aprilia Scarabeo e una Toyota Yaris guidata da una ragazza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118.

La giovane che era al volante è finita in ospedale in codice verde: le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono gravi invece i due uomini che erano sullo scooter: si tratta di un 34enne (P.D. le sue iniziali) che è finito all'ospedale Civico in codice rosso, e S.A. (che è in condizioni meno gravi) poi portato al Policlinico sempre in codice rosso.

Nel luogo in cui si è verificato lo scontro sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi stradali. Si indaga per chiarire i contorni della dinamica dell'incidente. Al vaglio dei vigili ci sono le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'accaduto.