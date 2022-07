Incidente in via Messina Marine, centra tre auto in sosta e si ribalta: due feriti

Colpisce tre auto in sosta e poi si ribalta in piena notte in via Messina Marine. Momenti di paura per un incidente avvenuto ieri sera, attorno alle 22.30, all'altezza del porticciolo della Bandita.

Il conducente di una Peugeot 206 coupé-cabriolet nera, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e ha prima colpito tre macchine in sosta per poi cappottare al centro della carreggiata a doppio senso di circolazione. Fortunatamente non sono state coinvolti altri veicoli, eccetto quelli parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco e il 118. La persona alla guida dell'auto è stata trasportata al Civico, a bordo anche un bambino che è stato condotto al Di Cristina. Le condizioni dei due non sarebbero gravi.