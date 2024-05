Travolto mentre pedala in via Messina Marine da una Smart. Un ragazzo di 25 anni, ligure ma residente a Palermo, è stato ricoverato martedì sera a seguito di un incidente avvenuto non lontano da via Antonino Laudicina. A investirlo un automobilista di 30 anni rimasto illeso. Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno anche ascoltato il trentenne per chiarire la dinamica.

L'impatto è avvenuto intorno alle 23.30 all'altezza del civico 549. I due mezzi, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano nella stessa direzione quando si sono scontrati per cause ancora da accertare. Il giovane in bici è stato sbalzato dalla sella, cadendo con violenza sull'asfalto e riportando lesioni in varie parti del corpo. A lanciare l'allarme sarebbero stati l'automobilista coinvolto e altri passanti.

In pochi minuti è arrivata un'ambulanza e dopo i primi soccorsi il giovane è stato condotto al Buccheri La Ferla. Viste le condizioni il 25enne, A. S. le iniziali, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione del Civico dove resterà ricoverato sotto la stretta osservazione dei medici che gli hanno riscontrato alcuni delicati traumi alla testa e al torace. La prognosi resta per il momento riservata.