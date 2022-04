Incidente in via Messina Marine, frontale fra un’auto e uno scooter: grave un 57enne

Grave incidente in via Messina Marine. Un 57enne è stato ricoverato ieri in ospedale a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 19 di ieri, nel tratto vicino al comune di Ficarazzi. Nell’impatto frontale è stata coinvolta anche una Suzuki guidata da un automobilista di 66 anni che non ha riportato conseguenze fisiche.

Il ferito, nato a Castelbuono ma residente a Villabate, si trovava alla guida di uno scooter Honda Sh che per cause ancora da accertare si è scontrato con un’auto. I sanitari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza e, dopo le prime manovre di soccorso, lo hanno portato il 57enne al Buccheri La Ferla.