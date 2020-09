Incidente in via Messina Marine, auto si ribalta: ferita una ragazza

Paura per una giovane ieri sera in via Messina Marine, che mentre si trovava alla guida di una Panda multijet ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 584, dove si trova il deposito di carburante e l'istituto di vigilanza "Cs police". A raccontare l'accaduto una guardia giurata che ha soccorso la giovane. "Mi trovavo a varcare il cancello della mia azienda per iniziare il mio turno - spiega a PalermoToday Tony Gambino - e poco dopo le 23,15 con gli altri colleghi abbiamo sentito un botto proveniente dalla strada. Affacciandoci dall'ingresso della nostra sede abbiamo notato l'auto ribaltata. Quella strada è molto pericolosa e un po' buia, ci siamo subito mobilitati con i colleghi ad intervenire con torce per segnalare l'incidente alle auto che transitavano e farle rallentare".

"Poi - continua - con i colleghi abbiamo tirato fuori dall'auto la ragazza. Per fortuna era cosciente, anche se ferite alle braccia e alla fronte. Abbiamo tamponato il sangue che usciva copioso e quindi allertato ambulanza, vigili del fuoco e polizia municipale. I soccorsi sono arrivati nel giro di 5 minuti e ho visto molta professionalità a riguardo".

Per fortuna le condizioni della giovane non erano gravi. "In quel punto - conclude Gambino - la strada è molto pericolosa, bisognerebbe che qualcuno prendesse provvedimenti perchè le auto sfrecciano come se fossero in una pista". Sulle cause dell'incidente indaga la sezione Infortunistica dei vigili urbani.