Incidente in via Messina Marine, bici travolta da un'auto: morto un 35enne

Incidente mortale in via Messina Marine. Un uomo di 35 anni, Hasan Ruhel, è deceduto la scorsa notte intorno alle 2.30 a causa di un incidente avvenuto all'altezza del bar Josè, non lontano dal Buccheri La Ferla. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta mentre si trovava in bici dal conducente di una Fiat 500, un ragazzo di 24 anni che stava andando a lavorare. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale.

Il personale dell'Infortunistica ha eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti non è chiaro se la vittima si trovasse in sella alla sua bici o se sia stato travolto mentre attraversava la strada spingendo il mezzo a due ruote. L'automobilista, forse anche a causa della scarsa illuminazione, non avrebbe visto l'uomo e lo avrebbe investito scaravantendolo con violenza sull'asfalto. All'arrivo dell'ambulanza, il personale del 118 non ha potuto fare nulla per strappare il 35enne alla morte.

Nel luogo in cui è avvenuto l'incidente è intervenuto anche il medico legale per effettuare l'ispezione cadaverica in attesa di capire dove trasferire la salma prima del funerale o della tumulazione. Pare infatti che il 35enne non avesse familiari qui a Palermo. Gli agenti della polizia municipale hanno identificato il conducente dell'auto, risultato negativo all'alcol test, che ora rischia di essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.