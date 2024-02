Avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, e dopo aver urtato un albero si è ribaltato ed è deceduto poco dopo in ospedale. Un uomo di 61 anni, Giovanni Pollicino, è morto ieri sera a seguito di un incidente avvenuto in via Mattei, nella zona di Partanna, mentre si trovava alla guida di una Mercedes decappottabile. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 e dei medici del Trauma center di Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione erano da poco trascorse le 20 quando, per cause ancora da accertare, l'automobilista sarebbe uscito fuori strada. Prima si sarebbe schiantato contro il tronco di un albero che si trova sul margine destro della carreggiata e, dopo una violenta carambola, per poi colpire - mentre strisciava sul tettuccio - una Subaru parcheggiata invece sul margine sinistro. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno contattato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti sembra che il 61enne, residente a Carini, abbia prima invaso la corsia opposta alla sua sinistra e poi sia finito contro l'albero all'altezza del civico 48, non lontano da via Castelforte. Individuate delle tracce gommose, non segni di frenata, che lasciano pensare che sia successo qualcosa che abbia provocato l'incidente.