Incidente a Brancaccio, camion si schianta su un muro

"Dopo le segnalazioni di varie imprese che operano nella zona industriale di Brancaccio, visti gli innumerevoli e gravi incidenti, sempre all'incrocio tra le vie Enrico Mattei e Ducrot, insieme alla quarta commissione consiliare permanente, abbiamo effettuato un sopralluogo la scorsa settimana per verificare la possibilità di installare una rotatoria per mettere in sicurezza la viabilità". Lo fa sapere Giovanna Rappa, consigliere comunale della quarta commissione consiliare.

"Chiediamo - dice Rappa - all'ufficio Traffico un pronto riscontro, considerato che proprio nella giornata di ieri è avvenuto l'ennesimo incidente, che solo per puro caso non ha avuto devastanti conseguenze per le persone, ma ha distrutto ancora una volta i muri di cinta di un’impresa locale".