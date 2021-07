Tre incidenti nella notte, coinvolti due monopattini e un mezzo della polizia: cinque feriti

Gli scontri in via Mariano Stabile, viale dei Picciotti e via Roma. Tra le persone finite in ospedale una diciannovenne travolta in centro da un motociclista che poi è scappato. Sugli episodi indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale

Un monopattino è stato travolto da un'auto in centro, un altro si è scontrato con un mezzo della polizia in viale dei Picciotti mentre un ragazza appena diciannovenne è stata investita in via Roma da un motociclista che poi è scappato. Sono tre gli incidenti registrati nella notte in cui tutta Italia stava festeggiando il risultato della nazionale di calcio agli europei.

Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in via Mariano Stabile, dove i sanitari del 118 hanno soccorso due ragazzi di 21 e 25 anni che viaggiavano su un monopattino e li hanno portati in ospedale, uno al Civico e l'altro a Villa Sofia. L'impatto con un'auto - guidata da un 37enne - è avvenuto nell'ultimo tratto della strada, a poche decine di metri da piazza San Francesco di Paola.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo l'una in viale dei Picciotti. A scontrarsi all'incrocio con via Salvatore Cappello sono stati un Ducato della polizia e un monopattino guidato da un 28enne. A causa dell'impatto il giovane è caduto ed è stato portato con un'ambulanza al Buccheri La Ferla. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

E' stata invece ricoverata a Villa Sofia una ragazza di 19 anni, travolta da un motociclista mentre attraversava via Roma all'altezza di piazza San Domenico. Il conducente del mezzo a due ruote, nonostante la collisione, si è allontanato senza prestare soccorso alla giovane. Gli agenti dell'Infortunistica, che indagano su tutti e tre gli episodi, hanno acquisito i video di alcune telecamere che potrebbero aver ripreso la scena.