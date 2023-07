Si scontra con uno scooter e scappa: 21enne in coma, denunciata giovane automobilista

Con l’auto si scontra un giovane in scooter e scappa ma viene rintracciata grazie a un testimone che, dopo averla inseguita, è riuscito ad annotare la targa del mezzo. Un ragazzo di 21 anni, D. M., è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto ieri all’altezza dell’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Giuseppe Alessi. Dopo una prima tappa al Trauma center di Villa Sofia, il giovane è stato trasferito in Neurorinimazione. La prognosi resta riservata.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30 ma l’esatta dinamica deve ancora essere chiarita. Il ventunenne si trovava in sella a un Piaggio Liberty mentre alla guida dell’auto, una Mazda, c’era una ragazza di 26 anni. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati a breve distanza dal semaforo e il giovane è stato sbalzato dallo scooter sbattendo con violenza contro l’asfalto. Dopo l’impatto l’automobilista, invece di fermarsi, si è allontanata cercando di fare perdere le proprie tracce.

Un testimone però, avendo visto la scena, si è lanciato all’inseguimento riuscendo ad annotare il numero di targa per poi consegnarlo alla polizia municipale. Il ventunenne è stato soccorso dal personale del 118 e portato al Trauma center di Villa Sofia prima di essere trasferito in Neurianimazione dove si trova tuttora ricoverato. Alla luce delle lesioni riportate i medici hanno indotto il coma farmacologico in attesa di effettuare ulteriori accertamenti e decidere se intervenire chirurgicamente.

Gli agenti dell’Infortunistica, mentre stavano eseguendo i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica, hanno raccolto il numero di targa preso dal testimone e hanno avviato le ricerche. Per prima cosa hanno raggiunto il domicilio del proprietario del mezzo non trovando nessuno. Poi, dopo ulteriori indagini, sono risaliti all’identità dell’automobilista e l’hanno rintracciata invitandola a tornare nel luogo dell’incidente.

I vigili hanno analizzato l’auto e i danni riportati a causa dell’incidente poi giudicati compatibili con la dinamica. La ragazza, che guidava l’auto di un familiare, ha cercato di giustificarsi sostenendo di essersi allontanata per paura. Spiegazione che non ha convinto gli agenti dell’Infortunistica che l’hanno denunciata per fuga e omissione di soccorso. In attesa di aggiornamenti da parte dell’ospedale sia il Liberty che la Mazda sono stati sequestrati.

Grande apprensione per i familiari del ventunenne: “Pregate per mio figlio. Ha una forte emorragia in testa, il cranio fratturato e - dice la madre - i polmoni lesionati”. Poi aggiunge: “E’ una battaglia che vinceremo figlio mio, nel nome di Gesù. Amore mi manchi, guarisci presto. Ho bisogno dei tuoi baci”