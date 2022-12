Incidente in via Malaspina, perde il controllo dell'auto e si schianta su quattro mezzi parcheggiati

Avrebbe perso il controllo del mezzo e urtato un'auto in sosta prima di colpirne altre tre e infine ribaltarsi. Un incidente si è verificato la scorsa notte in via Malaspina, all'altezza di via Cimarosa. Alla guida del veicolo, un'Audi A3, c'era un uomo di 37 anni (D. I.) che, dopo i soccorsi dei sanitari del 118, è stato portato al Policlinico. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Richiesti ai medici alcol e drug test: i risultati, che serviranno a capire le condizioni dell'automobilista al momento dell'incidente, arriveranno nei prossimi giorni.

Secondo quanto ricostruito era da poco trascorsa l'una quando l'automobilista, che percorreva la strada da piazza Ottavio Ziino in direzione di piazza Tosti, avrebbe sbandato colpendo una macchina parcheggiata sulla destra. L'urto ha innescato una violenta carambola in cui sono rimasti danneggiati altri mezzi. I residenti, svegliati nella notte dal rumore, hanno chiamato i numeri d'emergenza segnalando quanto appena accaduto. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi.

Un altro incidente è avvenuto ieri sera in via Cardinale Rampolla, all'Acquasanta, vicino Villa Igiea. A scontrarsi sono stati un 25enne in sella a una Yamaha Xp 500 (M. T. le iniziali) e un 73enne (S. B.) che si trovava alla guida di una Nissan Qashqai. Secondo una prima ricostruzione i mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando uno dei due conducenti avrebbe svoltato per immettersi in via Papa Paolo VI incrociando la traiettoria dell'altro. Il motociclista è stato portato in gravi condizioni a Villa Sofia, ma qualche ora dopo è stata esclusa la riserva sulla vita.

Foto di Emmanuel Palumbo