Incidente alla Conigliera, si ribaltano con la Smart: feriti tre giovani, due in prognosi riservata

Ha perso il controllo dell’auto via Umberto Maddalena, a Boccadifalco, invadendo la corsia opposta e finendo tra le sterpaglie e ribaltandosi con una Smart. E’ di tre feriti - due dei quali in prognosi riservata - il bilancio dell’incidente avvenuto stanotte, intorno alle 2. I due più gravi, una ragazza di 21 anni e un amico di 22, sono stati portati rispettivamente nei pronto soccorso del Civico e di Villa Sofia. Nessuna grave conseguenza invece per il conducente, un 25enne soccorso e condotto dal 118 all’Ingrassia per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione i tre amici si trovavano a bordo di una Smart e stavano percorrendo via Umberto Maddalena in direzione piazza Pietro Micca. Per cause ancora da accertare l’automobilista sarebbe finito fuori strada con l’auto, cappottando e terminando la corsa al centro della carreggiata. Dopo le segnalazioni arrivate al 112 sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno fornito supporto per estrarre i giovani dall’abitacolo e riportare il mezzo sulle sue ruote.

Grande apprensione di familiari e amici per le condizioni dei tre feriti. La ragazza, dopo una prima tappa al pronto soccorso del Civico, è stata trasferita nel reparto di Neurorianimazione mentre l’amico 22enne, che ha riportato un delicato trauma facciale, è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Un altro grave incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri in via Sandro Pertini, allo Zen. A scontrarsi all’incrocio con via Patti sono state una Volkswagen Up e una Ape Piaggio. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultima, un ragazzo di 33 anni che è stato portato d’urgenza con l’ambulanza al Trauma center di Villa Sofia. Non desterebbero invece preoccupazioni le condizioni dell’automobilista che guidava l’altro mezzo, una ragazza di 23 anni.