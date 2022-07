Motoape contro un'auto in via Lincoln, alla guida un giovane senza patente né assicurazione

Alla guida di una motoape senza patente e senza assicurazione si è scontrato con un'auto in via Lincoln ed è finito al pronto soccorso. Momenti di paura, ieri pomeriggio davanti alla sede del Giornale di Sicilia, quando la "lambretta", che si dirigeva verso la stazione centrale, condotta da un giovane, si è scontrata con una Fiat Idea, che viaggiava in direzione opposta.

Dopo l'incidente, sono arrivati in via Lincoln, polizia, polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha accompagnato l'uomo alla guida della motoape, con ferite a un sopracciglio e a un piede, in ospedale. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, il conducente della "lambretta" avrebbe improvvisamente frenato e, dopo aver sbandato, sarebbe finito sulla Fiat Idea.