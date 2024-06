Incidente in via Libertà tra un taxi, due auto e uno scooter: quattro feriti

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Libertà, all'altezza di via Siracusa. Sono rimasti coinvolti un taxi, due auto e uno scooter. Quattro le persone ferite, delle quali due portate in codice rosso in ospedale. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118 per gestire il traffico, condurre i rilievi e per i soccorsi.

Sarà compito dei vigili ricostruire la dinamica dell'impatto. Di certo c'è che il taxi ha tamponato una Citroen C-Crosser, ma restano da definire il motivo che ha provocato l'impatto e le modalità che hanno portato al coinvolgimento degli altri due mezzi: una Citroen C1 e un Piaggio Beverly.

A bordo del taxi si trovava un gruppo di turisti piemontesi che in serata era atteso al porto per imbarcarsi su una nave da crociera: due sono state portate al pronto soccorso. La donna seduta al fianco del conducente pare aver riportato le conseguenze più serie. Sono finiti in ospedale anche un giovane che era alla guida del Beverly, che aveva escoriazioni al volto ma che non dovrebbe essere in pericolo di vita, e la donna che era al volante della Citroen C-Crosser.