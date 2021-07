/ Via Siracusa

Incidente in via Libertà, donna investita da uno scooter mentre attraversa sulle strisce pedonali

L'impatto all'incrocio con via Siracusa. Ad essere colpita una signora di mezza età, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Ferito a una spalla il giovane a bordo del mezzo a due ruote, che non è riuscito a fermarsi in tempo allo scattare del rosso