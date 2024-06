Incidente in via Libertà, scontro fra due auto e un taxi all'incrocio: tre feriti

Violento scontro fra due auto e un taxi in centro. Un incidente è avvenuto stamattina in via Libertà dove, all'incrocio di via Notarbartolo, sono entrate in rotta di collisione una Land Rover Discovery e una Chevrolet Matiz. Dopo l'impatto, avvenuto intorno alle 9.30, sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze e gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione il Suv proveniva da via Duca della Verdura e si stava dirigendo verso via Notarbartolo. Arrivato all'incrocio si sarebbe scontrato con il taxi, che invece stava attraversando via Libertà in direzione stadio, causando una carambola in cui è rimasto coinvolto pure il terzo mezzo. Gli automobilisti sono stati soccorsi e portati in ospedale per essere sottoposti agli esami.

Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente. Gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini riprese dalle numerose telecamere di videosorveglianza. Gli impianti installati nella zona potrebbero aver immortalato il semaforo e il momento dell'impatto. Dall'analisi dei video sarà possibile chiarire le responsabilità delle parti coinvolte.