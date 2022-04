Incidente al Villaggio Santa Rosalia: auto contro scooter, morto un ventunenne

Incidente mortale nella notte al Villaggio Santa Rosalia. Poco prima dell'una un Free Piaggio e un'Audi Q3 si sono scontrati all'incrocio tra via Li Bassi e via Lucchini. Per il giovane a bordo dello scooter, Giuseppe Carista, 21 anni, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Carista lascia la moglie e due figli piccoli.