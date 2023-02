Incidente in via Leonardo da Vinci: al volante del Suv si schianta sulle barriere del tram e si ribalta sui binari

Avrebbe perso il controllo dell'auto prima di ribaltarsi e terminare la sua corsa sui binari del tram. Un incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Leonardo da Vinci, nella carreggiata in direzione Borgo Nuovo, all'altezza del Parco Villa Turrisi. Sul mezzo c'erano il conducente - un ragazzo di 22 anni - e quattro coetanei che stavano rientrando a casa. Tutti i feriti sono stati portati con le ambulanze a Villa Sofia ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito il giovane, che si trovava al volante di un Land Rover Discovery, per cause ancora da accertare avrebbe sbandato urtando e distruggendo circa 10 metri della recinzione posta a protezione della corsia riservata al tram. Dopo l'accaduto e le telefonate di altri automobilisti sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell'Infortunistica che ha eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica e verificare l'eventuale coinvolgimento di un altro mezzo.

I vigili hanno inviato poi una richiesta urgente ai medici di Villa Sofia per prelevare un campione di sangue dal giovane automobilista e chiarire se si fosse messo alla guida dopo aver alzato il gomito. Qualora l'alcol test dovesse risultare positivo il 22enne rischierebbe - in caso di tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro - di essere punito con un'ammenda e la sospensione della patente. Nei casi più gravi sono previsti anche l'arresto e la confisca del mezzo. Le pene vengono inoltre raddoppiate nel caso in cui l'automobilista provochi un incidente.