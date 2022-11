Via Laudicina, traffico in tilt dopo lo scontro fra un tram e uno scooter

Scontro fra un tram e uno scooter in via Antonio Laudicina e traffico in tilt. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, all'incrocio con viale Giuseppe Di Vittorio, nel quartiere Sperone. Coinvolti un Piaggio Beverly, guidato da un uomo, e una vettura della linea 1. Nonostante il violento impatto, il conducente del mezzo a due ruote non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i tecnici dell'Amat e i vigili urbani che, oltre ad eseguire i rilievi, hanno dovuto gestire la viabilità nell'attesa che venissero rimossi i mezzi.