Incidente in via Lanza di Scalea, perde il controllo dell'auto e finisce contro un cartello stradale

Con l'auto contro un palo della segnaletica strada. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, in via Lanza di Scalea, all'altezza del Velodromo. Un automobilista alla guida di una Volkswagen Polo, per cause ancora da accertare, è finito nell'aiuola che separa le due carreggiate. Dopo l'impatto, per fortuna senza gravi conseguenze, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un carro attrezzi per agganciare il mezzo e portarlo via.

