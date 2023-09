Incidente in via Lanza di Scalea, finisce con l’auto contro un camion carico di angurie

Si schianta con l’auto contro un camion carico di angurie. L'incidente è avvenuto giovedì sera, intorno alle 23.50, in via Lanza di Scalea, all'altezza di via Fabio Basta. Alla guida del mezzo, una Fiat 500, c’era una quarantunenne che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Nonostante il violento impatto la donna non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo quanto successo sono intervenuti sul posto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi e tentare di ricostruire la dinamica. Dai primi riscontri non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. L’ipotesi più accreditata è che la quarantenne, percorrendo la rotatoria, abbia perso il controllo finendo contro il mezzo pesante che però si trovava in divieto di sosta.

Alla luce di quanto emerso i vigili hanno quindi deciso di sottoporre l’automobilista, che viaggiava da sola, all’alcol test che è risultato positivo: aveva un tasso alcolemico nel sangue di poco superiore a un grammo per litro. Un dettaglio non da poco che potrebbe costare caro all’automobilista sotto il profilo sanzionatorio.