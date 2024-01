Perde il controllo dello scooter e cade sull'asfalto: morto 43enne in via Lanza di Scalea

Vigilia della Befana di sangue sulle strade della città. Un uomo di 43 anni, Filippo La Barbera, è morto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Lanza di Scalea, all'altezza del supermercato Il Centesimo.

L'uomo era alla guida di uno scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è caduto per terra. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. In via Lanza di Scalea anche la polizia municipale che ha condotto i rilievi per provare a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.