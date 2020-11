Travolto da un furgone mentre attraversa alla Zisa, muore al Policlinico

Un uomo di 66 anni, Felice Napolitano, è morto ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Policlinico per le conseguenze di un incidente avvenuto due settimane fa in via Eugenio L’Emiro, alla Zisa. L'uomo era stato investito lo scorso 23 ottobre da un furgone mentre attraversava la strada. Era stato proprio l’autista del furgone a fermarsi e chiamare i soccorsi. Poi i sanitari del 118 avevano portato il 66enne in ospedale. Dopo circa quindici giorni di ricovero adesso è arrivata la notizia della morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.