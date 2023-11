Auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi tra via Gino Marinuzzi e via Rocco Dicillo, nella zona di corso Calatafimi, dove due macchine sono entrate in rotta di collisione provocando una violenta carambola. Nonostante il violento impatto nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti in prima battuta i carabinieri per regolare il traffico, i sanitari del 118 che hanno portato i feriti in ospedale in ambulanza e gli agenti della sezione Infortunistica chiamati a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.