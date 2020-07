Incidente a Villabate, automobilista travolge una donna e scappa

Investe con l'auto una donna, a pochi passi dal cimitero di Villabate, e scappa senza prestarle soccorso. Una 63enne è stata portata in ospedale venerdì scorso dopo un incidente avvenuto in via Gibilmanna. A causa del violento impatto, infatti, M.F.L. ha riportato alcune fratture al polso e alla spalla che questa mattina hanno reso necessario un intervento nella sala operatoria del Buccheri La Ferla.

Prima di entrare al pronto soccorso la donna è riuscita a riferire agli investigatori solo un dettaglio sul suo investitore: si trattava di una macchina di colore scuro che viaggiava verso viale Europa, in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno acquisito i video ripresi da alcune telecamere di sicurezza. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta dimessa i vigili ascolteranno la donna per raccogliere ulteriori informazioni sull'incidente. Le sue dichiarazioni, incrociate con i dati estrapolati grazie all'analisi delle immagini riprese dalle videocamere a circuito chiuso, potrebbero portare all'identificazione del responsabile scappato dopo l'incidente. L'automobilista rischia una denuncia per lesioni, fuga e omissione di soccorso.