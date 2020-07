Incidente in via Galletti, settantenne investito da uno scooter muore in ospedale

Settantenne muore in ospedale a 11 giorni dall'incidente. Si è spento questa mattina Francesco Cardinale, travolto lo scorso 13 luglio da uno scooter in via Galletti, vicino al Bar del Bivio. A bordo del Piaggio Beverly coinvolto c'era un 55enne, F.L., finora indagato per lesioni gravissime. Infatti dopo il decesso dell'uomo, le cui condizioni erano apparse gravi già durante l'intervento del 118, l'ipotesi di reato è diventata quella di omicidio stradale. Il mezzo a due ruote è stato sequestrato dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare ulteriori accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo una prima ricostruzione Cardinale stava attraversando la strada e si trovava in prossimità delle strisce quando è stato investito dal conducente dello scooter. Il violento impatto aveva causato diversi traumi interni e fratture, rendendo necessario il ricovero del settantenne nel reparto di Rianimazione del Civico. Dopo le prime cure i medici avevano preferito mantenere riservata la prognosi. In meno di due settimane però la situazione è precipitata. Sono attesi i risultati dell'esame autoptico disposto dal pm all'Istituto di medicina legale del Policlinico.