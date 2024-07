Due gravi incidenti in moto nella notte a Mondello e Bonagia, due giovani in prognosi riservata

Due giovani si trovano ricoverati e in prognosi riservata dopo due scontri in moto, registrati in zone opposte della città nell'arco di 20 minuti. Un ragazzo di 17 anni e un altro di 21 sono finiti rispettivamente al Trauma center di Villa Sofia e nel reparto di Rianimazione del Civico dopo due incidenti avvenuti in viale Placido Rizzotto, a Bonagia, all'altezza del Lucky Bar, e in viale Galatea, a Mondello, all'incrocio con via Calipso.

Lo schianto a Bonagia

Il primo dei due risale alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale il ventunenne (S. L. le iniziali) si trovava in sella a uno scooter Honda Sh quando, arrivato all'altezza del civico 42, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro una Bmw X3 parcheggiata. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dal rumore dello schianto.

I sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza hanno soccorso il giovane, residente allo Sperone, e lo hanno portato al Civico. Gli accertamenti eseguiti dai medici hanno evidenziato un delicato trauma cranico con emorragia cerebrale, contusioni polmonari e fratture costali. Gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi, hanno chiesto gli esami del sangue per verificare in quali condizioni si fosse messo alla guida. Da chiarire anche se indossasse il casco.

Violento scontro all'incrocio

Appena venti minuti dopo un altro violento incidente è stato registrato all'incrocio tra via Galatea e via Calipso, a Mondello. Nell'incidente sono stati coinvolti uno scooter e un'auto. Sul primo c'erano il 17enne e un coetaneo mentre sull'altro, una Dacia Sandero, un uomo di 36 anni. Per cause ancora da accertare il conducente del mezzo a due ruote, che proveniva da via Calipso, avrebbe urtato la macchina che invece percorreva via Galaea in direzione del Mondello Palace.

L'impatto è stato violentissimo. Mentre il passeggero se l'è cavata con poche escoriazioni, il diciassettenne (A. P. le iniziali) ha riportato gravi conseguenze fisiche. Il giovane, portato dal 118 al Trauma Center di Villa Sofia, ha riportato un'emorragia cerebrale con fratture alla mandibola e al cranio, oltre alla frattura scomposta del femore. L'alcol test eseguiti sull'automobilista 36enne ha dato esito negativo. Su entrambi gli episodi indaga l'Infortunistica che cercherà di ricostruire le dinamiche di entrambi i sinistri.

Incidente a Petralia, gravissimo un 22enne

Un altro grave incidente si è verificato poche ore dopo a Petralia Sottana, lungo la provinciale. A scontrarsi la Fiat Panda guidata da G. A., 22 anni, e un’altra auto condotta da un 44enne. Secondo una prima ricostruzione dei il conducente della Panda avrebbe invaso l’altra corsia scontrandosi contro la macchina che arrivava dalla direzione opposta. Il 22enne, soccorso e portato all'ospedale di Petralia, è stato trasferito a Villa Sofia. Anche per lui la prognosi resta riservata.