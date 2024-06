Pagliarelli, cade con lo scooter e si procura una frattura: "Colpa di una buca non segnalata"

Non è riuscito a scansare una grossa buca con lo scooter ed è caduto procurandosi una frattura. L'incidente è avvenuto venerdì scorso in via Gaetano Costa, nella zona del carcere Pagliarelli, nel primo tratto della parallela della Palermo-Sciacca. In sella al motorino c'era un ragazzo di 30 anni che è stato soccorso dal personale del 118 e portato al Buccheri La Ferla.

"Quella buca non era segnalata. Ho perso il controllo - racconta la vittima a PalermoToday - e sono caduto. Fortunatamente mi è finita bene ma poteva succedere di peggio. Inoltre sono un architetto, un libero professionista, e avrò difficoltà nel lavoro per almeno un mese". Dopo l'incidente sono intervenuti anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

I medici del pronto soccorso dell'ospedale di via Messina Marine hanno eseguito alcuni accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del malleolo destro e una contusione alla spalla destra. Una volta immobilizzata la gamba e dopo il consulto dell'ortopedico, il trentenne è stato dimesso e dovrà tornare al Buccheri fra una settimana per sottoporsi a un nuovo controllo.

Risale al 16 maggio scorso l'incidente avvenuto in viale Regione in cui ha perso la vita, proprio a causa di una buca, il 38enne Samuele Fuschi. L'uomo stava percorrendo la circonvallazione in direzione Catania quando, all'altezza di Bonagia, avrebbe perso l'equilibrio a causa di un avvallamento dell'asfalto che si sarebbe trasformato in una buca nei minuti successivi. Tra le ipotesi al vaglio della Procura quella di un cedimento strutturale.