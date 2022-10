Zona Malaspina, incidente in via Franz Liszt: macchina sfonda la vetrina di un negozio

Ingrana la prima anziché la retromarcia e sfonda la vetrina di un negozio di calzature. L'incidente è accaduto attorno alle 13,30 in via Franz Liszt ad una donna che, al volante di una Hyundai, ha eseguito una manovra errata.

La macchina, segnala un lettore a PalermoToday, ha attraversato tutto il marciapiede schiantandosi contro la barriera di vetro.

Fortunatamente in quel momento non c'erano passanti sul marciapiede e alla fine i danni, oltre che per il negozio, sono stati per la Hyundai, letteralmente devastata nella parte anteriore (cofano e paraurti). Per la signora alla guida solo tanta paura.