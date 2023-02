Incidente in via Ernesto Basile, scontro fra due scooter: tre feriti

Incidente in via Ernesto Basile. E' di tre feriti il bilancio dello scontro fra due scooter avvenuto ieri sera nella carreggiata in direzione corso Tukory, all'altezza di via Pelligra. Nell'impatto sono stati coinvolti un Piaggio Beverly e un Honda Sh. A bordo del primo mezzo c'erano il conducente, un uomo di 32 anni, e una coetanea. Sull'altro invece un uomo di 37 anni.

Dopo le numerose segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia municipale da alcuni automobilisti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi. Tutti e tre sono stati soccorsi sul posto e portati negli ospedali Policlinico e Villa Sofia per accertamenti. nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.