Tragico schianto in via Ernesto Basile: scontro auto-scooter, due morti

A perdere la vita un uomo di 37 anni e una ragazza di 29: entrambi viaggiavano in sella a un Piaggio Beverly. Fatale lo scontro con una Bmw X3 nel tratto che precede lo svincolo che porta in viale Regione Siciliana direzione Trapani

Ancora un incidente mortale a Palermo. A distanza di un mese esatto dalla tragedia di viale Regione Siciliana, due persone hanno perso la vita in via Ernesto Basile dopo uno scontro tra uno scooter - un Piaggio Beverly - e un'auto, una Bmw X3. E' successo poco dopo le 12. A perdere la vita un uomo di 37 anni e una ragazza di 29: entrambi viaggiavano in sella al loro scooter.

I due mezzi si sono scontrati per cause ancora da accertare, nel tratto finale di via Basile, all'altezza della Ricas, poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana direzione Trapani. L'impatto è stato molto violento e per i due non c'è stato nulla da fare. Strazianti le immagini dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale e il 118.