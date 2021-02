Incidente in via Basile, auto sbanda e finisce contro un albero: due feriti

Incidente in via Basile

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Ernesto Basile. Un ragazzo di 25 anni, che era alla guida di una Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un albero e poi al centro della carreggiata. Il giovane è rimasto ferito. Stessa sorte per il passeggero che sedeva accanto a lui, un 21enne. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, cha ha effettuato i rilievi. I due ragazzi sono stati soccorsi e portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.