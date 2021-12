Incidente in via Ernesto Basile, ragazza si schianta con l'auto contro un palo

Si schianta con l'auto contro un palo pubblicitario. Un incidente si è verificato intorno alle 21.30 di ieri in via Ernesto Basile, nella carreggiata in direzione corso Tukory, all'altezza di via Salvatore Pelligra. Alla guida del mezzo, una Lancia Y di colore nero, c'era una ragazza di 23 anni (E.M. le iniziali) che è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Civico per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione la giovane automobilista, che viaggiava da sola, per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada all'altezza de "Il baretto". Dopo lo schianto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Richiesti alcol e drug test in ospedale per chiarire le condizioni della ragazza al momento dell'incidente.