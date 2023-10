Incidente fra due moto e uno scooter elettrico, chiusa in parte via Duca della Verdura

Un incidente fra due moto e uno scooter elettrico si è verificato oggi pomeriggio in via Duca della Verdura, all'altezza dell'istituto tecnico industriale Vittorio Emauele III. Non si conosce ancora il numero dei coinvolti, né le loro condizioni. Sul posto sono arrivati oltre al soccorso stradale, anche i vigili dell'infortunistica stradale per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dello scontro fra i tre mezzi: un'Honda X Adv, una Vespa e un ciclomotore elettrico. Gli agenti della polizia municipale, inoltre, hanno momentaneamente chiuso una parte di carreggiata in direzione piazza Giachery. Le auto possono passare, una alla volta, da una sola corsia e in zona si sono, di conseguenza, formati degli incolonnamenti.