Incidente in via Duca della Verdura, scontro all'incrocio fra due auto: tre feriti

In tutto sono tre feriti, due dei quali ricoverati in codice rosso al Trauma center di Villa Sofia. E' il bilancio dell'incidente avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3.45, all'incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. Ad avere la peggio due donne che viaggiavano a bordo di una Seat Ibiza che è entrata in rotta di collisione con una Opel Corsa guidata da un 59enne.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava percorrendo via Duca della Verdura in direzione di via Libertà mentre l'automobilista alla guida della Ibiza, una ragazza di 31 anni, stava attraversando l'incrocio tra via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa e via Marchese di Villabianca. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati proprio sotto il semaforo che regola il traffico.

Entri i mezzi sono finiti fuori strada concludendo la loro corsa contro le insegne pubblicitarie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno protato l'uomo al Civico e le altre due a Villa Sofia. A destare preoccupazione sono le condizioni delle due donne, anche se i medici avrebbero escluso per entrambe la riserva sulla vita. Per eseguire i rilievi è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale.