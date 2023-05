/ Viale Duca degli Abruzzi

Incidente in viale Duca degli Abruzzi, finisce contro un'auto parcheggiata e muore

A. C., queste le iniziali della vittima, di 86 anni, per cause ancora da accertare è andato a impattare su una vettura ai bordi della strada. Dopo l'impatto era in condizioni gravissime, è poi deceduto a Villa Sofia