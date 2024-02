Cinquantenne ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente davanti alla Palazzina Cinese. Un incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Duca degli Abruzzi dove si sono scontrate una Fiat Panda, guidata da una donna di 53 anni, e uno scooter Honda, condotto invece dall'uomo, G. M. le iniziali, che è stato portato con l'ambulanza al Trauma center di Villa Sofia. Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati provocando una violenta carambola. Per via dell'impatto anche la donna ha riportato lievi traumi fisici, ma a destare preoccupazioni sono le condizioni del 53enne che è stato soccorso dai sanitari del 118, che gli hanno sfilato il casco, e operato d'urgenza. L'uomo ha riportato la frattura Di una vertebra, una frattura alla testa del femore e ha un'emorragia addominale.

Un altro incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, all'incrocio tra piazza Campolo e via Serradifalco. Nel sinistro sono state coinvolte due auto: una Smart guidata da una ragazza di 21 anni (E. K. le iniziali) e una Fiat Punto guidata da un 31enne (M. A.). Sulle due macchine c'erano anche due passeggeri. I quattro feriti sono stati soccorsi e portati a Villa Sofia dove sono stati seguiti alcuni accertamenti. Nessuno di loro avrebbe comunque riportato gravi conseguenze.